За шесть месяцев 2020 года экспорт из Свердловской области сократился на 4% Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Свердловские предприятия-экспортеры во время карантина по коронавирусу не только были вынуждены сокращать поставки, но и смогли заработать. Об этом в эфире проекта INNOPROM ONLINE сообщил министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов.

«У нас за первое полугодие выросли в 1,6 раза [экспортные] поставки машиностроительной продукции. Отчасти это связано с разовыми контрактами. У нас был серьезный контракт по линии военно-промышленного комплекса в Алжир», — уточнил глава ведомства.

Козлов также отметил, что во время пандемии министерство перешло к проведению дистанционных переговоров и электронных визитов. «В частности, мы провели электронный визит в Армению, где более 50 предприятий вышли на контакты со своими партнерами. По итогу было подписано три экспортных контракта», — объяснил он.

При этом за шесть месяцев 2020 года экспорт из Свердловской области сократился на 4% — до 3,4 млрд долларов. «Сокращение произошло за счет снижения на металлы на мировых рынках. В 2020 году цены на сталь упали на 19%, на алюминий — на 16%, на медь — на 15%, на титан — на 20%. Объемы поставок металлов сократились более чем на 15% из-за остановок на производстве в Европе, США и Китае», — уточнил он.

Ранее URA.RU сообщало, что бюджет Свердловской области может недосчитаться десятков миллиардов рублей из-за падения цен цветных металлов на мировых рынках. Экономист Константин Селянин отметил, что негативные последствия могут ощутить и города, в которых работают ФПГ.