Тюменцы установили российский антирекорд по падению зарплат

Больше трети жителей Тюмени стали получать меньше Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С начала года доходы сократились у 37% сотрудников компаний Тюменской области. Подобной ситуации не наблюдается больше нигде в стране. Такие данные в своем исследовании приводит компания Headhunter.

«Среди соискателей из Тюменской области, которые в данный момент работают по найму, 37% пожаловались, что их зарплата по сравнению с началом текущего года стала меньше — это самый высокий показатель среди регионов страны», — заявляют аналитики HeadHunter.

Падение доходов чаще всего наблюдается у представителей сфер продаж, гостеприимства и автобизнеса. Кроме того, в текущем году зарплаты снизились у 33% медиков. В сложившейся ситуации тюменцы ищут подработку.

«У 20% работающих жителей Тюменской области есть дополнительные источники дохода. Лидируют среди них вторая работа или подработка. На втором месте — свой небольшой бизнес, на третьем — доход от ценных бумаг, на четвертом — сдача недвижимости», — говорится в исследовании HeadHunter.