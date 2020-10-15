Названы болезни, повышающие риск смерти при коронавирусе в 12 раз

У каждого третьего пациента с COVID-19 имеются сердечно-сосудистые заболевания Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Риск летального исхода у пациента с коронавирусом при сердечно-сосудистых патологиях увеличивается в 12 раз. Об этом заявил генеральный директор НМИЦ кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов.

«Сердечно-сосудистые заболевания не увеличивают риск заболеть коронавирусом, но определяют более тяжелое течение болезни», — приводит слова Бойцова «Интерфакс». Он добавил, что у каждого третьего пациента с COVID-19 имеются сердечно-сосудистые заболевания. По его словам, у таких людей есть риск возникновения тромбозов, нарушения ритма сердца и миокардита.

Ранее академик РАН Евгений Шляхто заявил, что риск смерти от COVID-19 почти в девять раз повышает наличие у пациента ожирения, пишет VSE42.ru. Он также рассказал, что дефицит витамина D в организме является важным прогностическим фактором неблагоприятного развития заболевания, передает RT.