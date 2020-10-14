Руководство свердловского управления МВД готовит смену главы Управления собственной безопасности Валентина Зенкова. Как сообщил источник агентства в полицейском главке, место Зенкова в ближайшее время может занять замглавы Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) Александр Катин. По словам инсайдера, кадровой перестановке могут помешать связи Зенкова с ФСБ.
«В течение ближайших недель ротация должна произойти. [Глава ГУ МВД про Свердловской области Александр] Мешков не считает Зенкова членом свей команды и уверен, что именно через Зенкова УФСБ [по Свердловской области] получает актуальную информацию о работе полиции», — описал ситуацию источник URA.RU в руководстве главка. Как отметил другой инсайдер, Мешков «опасается менять Зенкова», так как это может обострить отношения между силовыми ведомствами.
В своей должности Зенков работает с октября 2015 года. Представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил URA.RU, что «так называемые кроты, именуемые в народе стукачами, куда уже только не отправляли полковника Зенкова». «Отмечу, начальник УСБ главка по прежнему исполняет свои служебные обязанности в обычном режиме, борется с предателями интересов службы», — сказал Горелых. Получить комментарий представителя УФСБ на момент публикации не удалось.
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