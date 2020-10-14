14 октября 2020

В свердловском главке МВД новая попытка смены начальника. Ей мешает ФСБ

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция начальника ГИБДД области Михаила Чебыкина. Курган, погоны, полковник мвд, полиция
Полковник Валентин Зенков занимает высокий пост с 2015 года Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Руководство свердловского управления МВД готовит смену главы Управления собственной безопасности Валентина Зенкова. Как сообщил источник агентства в полицейском главке, место Зенкова в ближайшее время может занять замглавы Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) Александр Катин. По словам инсайдера, кадровой перестановке могут помешать связи Зенкова с ФСБ.

«В течение ближайших недель ротация должна произойти. [Глава ГУ МВД про Свердловской области Александр] Мешков не считает Зенкова членом свей команды и уверен, что именно через Зенкова УФСБ [по Свердловской области] получает актуальную информацию о работе полиции», — описал ситуацию источник URA.RU в руководстве главка. Как отметил другой инсайдер, Мешков «опасается менять Зенкова», так как это может обострить отношения между силовыми ведомствами.

В своей должности Зенков работает с октября 2015 года. Представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил URA.RU, что «так называемые кроты, именуемые в народе стукачами, куда уже только не отправляли полковника Зенкова». «Отмечу, начальник УСБ главка по прежнему исполняет свои служебные обязанности в обычном режиме, борется с предателями интересов службы», — сказал Горелых. Получить комментарий представителя УФСБ на момент публикации не удалось.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...