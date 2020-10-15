15 октября 2020

В Подмосковье ограничили работу клубов и ресторанов

© Служба новостей «URA.RU»
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Закрытая вечеринка в период режима повышенной готовности. Тюмень, танцы, вечеринка, тусовка
В Подмосковье приостановили работу ночных заведений Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Московской области из-за коронавируса власти приостановили работу клубов, караоке и ресторанов в ночное время. Соответствующее постановление губернатора Подмосковья Андрея Воробьева опубликовано на портале регионального правительства.

«Приостановить посещение гражданами с 00:00 по 08:00 по московскому времени зданий, строений, сооружений, в которых в указанные часы оказываются услуги по организации и проведению развлекательных мероприятий [танцев, караоке и т.д]», — говорится в документе. Аналогичные ограничения, которые начнут действовать с 17 октября, наложены на организации общественного питания.

Ранее Воробьев заявил, что власти региона на фоне роста заболеваемости коронавирусом пока не намерены вводить цифровые пропуска для передвижения пешком или на транспорте. Такая система действовала в Москве и Московской области весной.

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© Служба новостей «URA.RU»
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