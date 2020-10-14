Власти Подмосковья оценили идею введения электронных пропусков

В Московской области на фоне роста заболеваемости коронавирусом не планируется вводить систему цифровых пропусков для передвижения пешком или на транспорте. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Нам не нравится эта идея, мы постараемся этого избежать», — сказал глава региона в эфире телеканала «Россия-24». Ранее Воробьев призывал к тому, что власти Подмосковья не должны допустить введения карантина, поскольку это приведет к полной остановке экономики.
Электронные пропуска сначала начали действовать в Москве. С 15 апреля виртуальный документ в виде QR-кода нужно было получать для любого передвижения по городу. Позже к этой практике присоединилось и Подмосковье. Сейчас по количеству зараженных Московская область, как и в период первой волны, занимают лидирующие позиции. В столице — 344 004 заболевших, в области — 78 680.
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