Кабмин: Россия потеряет больше миллиона граждан в ближайшие годы

Население России уже до 2024 года может уменьшиться на 1,2 млн человек. Такой прогноз правительство РФ сделало в обновленной версии плана по достижению национальных целей до 2030 года.
Ожидается, что уже в 2020 году численность россиян уменьшится на 352,5 тысячи человек, что станет рекордным сокращением населения с 2006 года. «На следующие годы прогноз по убыли также стал более пессимистичным. <…> До 2024 года население сократится на 1,2 млн человек», — сообщает газета «Известия». Уточняется, что в старой версии прогноза ожидался прирост населения с 2022 года. Но документ был скорректирован в том числе из-за пандемии коронавируса, передает RT. Начало увеличения численности россиян кабмин ожидает не раньше 2030 года.
Ранее в Росстате объясняли, что убыль населения связана с тем, что граждане стареют, а женщин репродуктивного возраста становится меньше, передает телеканал 360. Также это связывают с неблагоприятной экономической обстановкой в регионах. При этом президент РФ Владимир Путин называл сбережение и приумножение народа высшим приоритетом в России, пишет
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