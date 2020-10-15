15 октября 2020

Кабмин: Россия потеряет больше миллиона граждан в ближайшие годы

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Власти РФ ухудшили прогноз по убыли населения Фото: Анна Майорова © URA.RU

Население России уже до 2024 года может уменьшиться на 1,2 млн человек. Такой прогноз правительство РФ сделало в обновленной версии плана по достижению национальных целей до 2030 года.

Ожидается, что уже в 2020 году численность россиян уменьшится на 352,5 тысячи человек, что станет рекордным сокращением населения с 2006 года. «На следующие годы прогноз по убыли также стал более пессимистичным. <…> До 2024 года население сократится на 1,2 млн человек», — сообщает газета «Известия». Уточняется, что в старой версии прогноза ожидался прирост населения с 2022 года. Но документ был скорректирован в том числе из-за пандемии коронавируса, передает RT. Начало увеличения численности россиян кабмин ожидает не раньше 2030 года.

Ранее в Росстате объясняли, что убыль населения связана с тем, что граждане стареют, а женщин репродуктивного возраста становится меньше, передает телеканал 360. Также это связывают с неблагоприятной экономической обстановкой в регионах. При этом президент РФ Владимир Путин называл сбережение и приумножение народа высшим приоритетом в России, пишет Life.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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