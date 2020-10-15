В России запретят однополые браки, заключенные за рубежом

Президент России Владимир Путин предложил внести в Семейный кодекс поправку о запрете применения в России международных договоров, если они будут противоречить положениям Конституции страны. Таким образом, в частности, в России перестанут регистрировать однополые браки, заключенные за рубежом.
«Правила международных договоров, касающиеся семейного законодательства, не будут применяться в России, если их трактовка будет противоречить не только Конституции, но и основам правопорядка и нравственности», — приводят «Ведомости» выдержку из поправок, предложенных главой государства. Изменения коснутся 79 обновленной статьи Конституции, вводящей запрет на применение на территории РФ решений международных органов, противоречащих основному закону страны.
По мнению собеседника агентства, новые поправки коснутся в первую очередь однополые пары, зарегистрировавшие свои отношения в другой стране. Ранее российские МФЦ иногда регистрировали такие браки на территории страны.
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