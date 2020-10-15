Полпред Цуканов отменил поездку в Тюмень

Уральский полпред не посетит Тюмень из коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов отменил сегодняшнюю рабочую поездку в Тюмень из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом. Об этом URA.RU стало известно из собственных источников. Информацию об этом подтвердили в аппарате полномочного представителя президента на Урале.

«Изменения в графике полпреда Цуканова произошли из-за эпидситуации с коронавирусом. Поэтому в Тюмень в ближайшее время он не приедет», — указывает инсайдер агентства.

В аппарате полномочного представителя по УрФО URA.RU подтвердили, что Цуканов действительно отменил рабочую поездку в Тюмень, чтобы поберечь людей, которые должны быть задействованы в мероприятиях визита. Местные власти были предупреждены об этом заранее. «Ситуация с коронавирусом довольно непростая. Поэтому было решено провести работу полпреда с регионами дистанционно, в формате видеоконференции», — пояснили там агентству.

Накануне заседание в таком же формате Цуканов провел с членами Совета политических партий Урала. Там, в частности, поднимался вопрос о низкой явке на прошедших региональных и муниципальных выборах.