Жители Курганской области не хотят уезжать в Москву

Жители Курганской области редко ищут жилье в Москве и Подмосковье Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Курганская область входит в число субъектов, жители которых меньше всего хотят переезжать в Москву и Подмосковье. Такие данные привели аналитики ЦИАН.

«Наименее заинтересованы в переезде жители отдаленных от Москвы регионов — Чукотки, Тувы, Хакасии, Алтая, Адыгеи и Курганской области», — пишет РБК, ссылаясь на исследование ЦИАН. По данным компании, на жителей этих субъектов в общей сложности пришлось 0,28% просмотров долгосрочной аренды в Москве и Подмосковье.

Больше всего в переезде в Москву заинтересованы жители Санкт-Петербурга (10,7% от регионального спроса), Краснодарского края (9,2%) и Республики Башкортостан (6%). Представители компании отметили, что жители регионов чаще ищут аренду жилья в Москве, чем в Подмосковье: 78% запросов против 22%.

Всего доля жителей регионов, которые смотрят объявления об аренде жилье в Москве и Подмосковье, составила 11,8% или 1,5 млн от общего числа просмотров в месяц. В 2019 году этот показатель был равен 12,3%.