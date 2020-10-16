Азербайджан обвинил РФ в поставке оружия в Армению

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Генконсульство Азербайджана в Екатеринбурге, флаг азербайджана
РФ заверила Азербайджан, не помогает Армении оружием, отметил Ильхам Алиев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Армения контрабандой получает оружие из России. С таким заявлением выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«У Баку есть сведения о перевозке оружия в Ереван из РФ контрабандой на гражданских самолетах», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на Алиева. Президент Азербайджана отметил, что Россия, в свою очередь, заверила, что не посылает в Армению оружия.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. С тех пор стороны ведут активные боевые действия. В октябре представители стран заключили в Москве перемирие, однако оно стало сразу же нарушаться.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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