Дональд Трамп ставит мировую безопасность под угрозу, отметил Александр Жилин Фото: Официальный сайт Президента РФ

Отказ администрации президента США Дональда Трампа от продления договора СНВ-3 с Россией ставит под угрозу мировую безопасность. Таким образом Россию хотят втянуть в гонку вооружений, которую страна не выдержит. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин.

«Хозяева Белого дома хотят развести нас на гонку вооружений. А это катастрофа — если уж СССР со своим потенциалом не выдержал, то Россия и подавно не сможет. Так уж сложились обстоятельства. Наш военный комплекс, так или иначе, восстановлен, но в такое пока рано ввязываться. А лучше вообще не ввязываться — побеждать нужно на войне смыслов, а не оружия», — заявил URA.RU Жилин.

Трамп вывел США из ряда мировых договоров о безопасности, из-за чего миру грозит нестабильность, напомнил эксперт. «Некоторые любят говорить, что Трамп молодец, не развязал ни одной войны. Но вы забыли, что он вышел из ключевых мировых договоренностей по безопасности и нанес мировой стабильности колоссальный удар? Это гораздо хуже региональной войнушки», — отметил Жилин.

Политика Трампа и его команды в отношении ракетного договора с РФ могла бы сыграть на руку оппонентам президента в преддверии выборов, так как члены Демократической партии выступали за полное продление СНВ-3. Однако оппоненты республиканца сами лишают себя возможности воспользоваться бонусом, отметил Жилин. «Демократы активно рассказывают избирателям, что Трамп — дружбан Путина. Так что теперь непонятно, смогут ли они разыграть этот козырь», — заключил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил США продлить договор СНВ-3 на год без дополнительных условий. За это время стороны имели бы возможность провести дополнительные обсуждения. Однако в Белом доме заявили, что продление договора возможно только при заморозке США и Россией своих ядерных арсеналов, передает RT.