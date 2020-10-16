Путин раскрыл условия продления важного ракетного договора с США

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
Путин поручил МИД РФ получить из Вашингтона ответ на предложение продлить СНВ-3 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) должен быть продлен хотя бы на год. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин.

«Есть предложение продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год», — приводит ТАСС цитату Путина с совещания Совета безопасности. Глава государства отметил, что за этот срок можно будет провести переговоры и решить все возникшие вопросы.

Путин поручил попробовать получить от США ответ на данное предложение. С поручением провести переговоры с Вашингтоном он обратился к МИД.

Ранее в США выступали со своим условием для продления СНВ-3. В Вашингтоне считают, что для этого РФ и США должны заморозить свои ядерные арсеналы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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