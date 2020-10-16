Путин раскрыл условия продления важного ракетного договора с США

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) должен быть продлен хотя бы на год. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин.
«Есть предложение продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год», — приводит ТАСС цитату Путина с совещания Совета безопасности. Глава государства отметил, что за этот срок можно будет провести переговоры и решить все возникшие вопросы.
Путин поручил попробовать получить от США ответ на данное предложение. С поручением провести переговоры с Вашингтоном он обратился к МИД.
Ранее в США выступали со своим условием для продления СНВ-3. В Вашингтоне считают, что для этого РФ и США должны заморозить свои ядерные арсеналы.
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