Эрдоган сделал провокационное заявление по Крыму

При этом Эрдоган назвал Украину «ключевой страной для обеспечения стабильности и безопасности нашего региона» Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru

Турция не признавала и не признает присоединение Крыма к России. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Мы воспринимаем Украину как ключевую страну в плане безопасности и стабильности нашего региона. И в рамках этого мы всегда поддерживаем, поддерживали и будем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым», — сказал Эрдоган, отметив, что Турция никогда не признает аннексию Крыма. Зеленский в свою очередь поблагодарил Эрдогана за согласие принять участие в инициативе «Крымская платформа», целью которой является возвращение полуострова в состав Украины.

Крым вернулся в состав России весной 2014 года после референдума, на котором большинством голосов жители полуострова проголосовали за то, чтобы стать вернутся в состав РФ. В Кремле неоднократно заявляли, что полуостров никогда не будет разменной картой в каких бы то ни было политических спорах. Ранее лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек заявил, что Эрдогану придется признать Крым частью России, если он хочет развивать стратегическое партнерство с Москвой.