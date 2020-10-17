В России изменили правила получения пенсий

Пенсионеры, решившие сменить банк, через который они получают пенсию, смогут оставить неизменной дату начисления выплаты. Соответствующий приказ Минтруда вступает в силу 18 октября.
«Раньше, когда пенсионеры изъявляли желание перейти из банка в банк, дата могла сдвинуться довольно ощутимо», — рассказала «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Теперь же дата поступления денег будет зависеть не от банка, а от условий, которые были установлены по согласованию с пенсионером.
По действующему законодательству, пенсионер сам выбирает, как именно он хочет получать пенсию. Доставлять выплаты могут или через «Почту России» (тогда пенсии приносит на дом почтальон, или же за ними можно ходить самостоятельно в почтовое отделение по месту жительства), или через банк. В этом случае пенсию можно получать как в кассе банка, так и на банковскую карту. О сделанном выборе или его изменении необходимо уведомить ПФР любым удобным методом.
Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что кабинет министров РФ обсуждает варианты индексации пенсий работающим пенсионерам, пишет «Национальная служба новостей». Вопрос справедливой индексации пенсии поручил проработать правительству президент РФ Владимир Путин, напоминает RT. Экономист Александр Сафонов заявил, что данное поручение полностью соответствует принятым в этом году поправкам в Конституцию, уточняет агентство Nation News.
Подписывайтесь на URA.RU в