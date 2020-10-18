Жителю Казахстана запрещено пересекать территорию РФ Фото: pixabay.com © URA.RU

Житель Казахстана Александр Крум, влюбленный в жительницу Перми Ольгу Клепову, не может приехать в Россию из-за нарушения срока пребывания в РФ. Ему запрещено въезжать на территорию России в течение пяти лет. О судьбах пожилых влюбленных, которые познакомились еще в юности, URA.RU рассказала журналист казахстанского издания «Костанайские новости» Мария Шило.

В молодости Крум и Клепова встречались, но потом расстались — у каждого была своя семья. А встретились уже через много лет и чувства вспыхнули вновь. Впервые мужчина приехал на родину своей возлюбленной — в Пермь — в 2017 году. «Когда 79-летний Александр был у Ольги в третий раз, она решила сделать ему временную регистрацию. Пошли в паспортный стол, а там обнаружилось, что он просрочил выезд: находился на территории РФ около двух месяцев вместо положенного законом одного. Его оштрафовали и по решению суда депортировали на родину. Теперь в течение пяти лет ему запрещено въезжать на территорию России», — пояснила Шило.

На родине у пожилого жителя Казахстана никого нет — дети живут в Германии и России и не могут обеспечить ему постоянный уход. Сейчас местные власти пытаются подыскать мужчине соцработника, который бы ухаживал за ним, но пока он вынужден справляться со всем в одиночку. Решить вопрос с обжалованием депортации сам Александр Крум также не может, поскольку не имеет образования. Сейчас этим занимается его дочь, которая проживает в Челябинске. Через знакомых она направляет прошения и письма в уполномоченные органы РФ, чтобы добиться отмены решения российской стороны — через суды или российское посольство.