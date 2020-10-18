На Украине призвали вернуть Крым с помощью Беларуси

Роман Бессмертный считает, что международное влияние Украины очень велико Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Бывший посол Украины в Минске Роман Бессмертный считает, что Киев сможет вернуть Крым при поддержке Белоруссии. Об этом он заявил в эфире телеканала «Прямой».

«Возвращать Крым можно в Белоруссии», — рассказал Бессмертный в эфире. По его словам, в республике живет много украинцев, которые поддерживают власти Киева.

Экс-посол считает, что международное влияние Украины настолько велико, что можно говорить о существовании «Большой Украины», объединяющей народы разных стран. Бессмертный призвал вести политику, опираясь на внешнеполитический авторитет Киева.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что РФ не вернет Крым Украине, передает RT. Он отметил, что данный вопрос окончательно решен и обсуждению не подлежит. Однако оппозиционер Светлана Тихановская считает, что Россия нарушила международные законы, присоединив полуостров в 2014 году.