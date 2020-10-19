Ученые нашли слабое место коронавируса

Микс белка Tom70 и гена Orf9b можно использовать как цель для противовирусных препаратов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коронавирус SARS-CoV-2 (COVID-19) имеет схожие слабые места с другими коронавирусами. Это позволит создать единое лекарство. Об этом сообщается в материале ученых института биомедицинских наук Университета штата Джорджия, напечатанном в журнале Science.

В научной работе ученые рассказали об общей лекарственной мишени патогенов, вызывающих коронавирусы. «Исследователи нашли более 300 белков, продуцируемой заражаемой клеткой, которые взаимодействуют с SARS-CoV-2», — пишет Lenta.ru со ссылкой на данные ученых. Из них специалисты выделили 20 молекул, влияющих на то, сколько вирусных частиц каждого коронавируса синтезируется внутри клеток организма человека. К таковым относятся белок Tom70 (взаимодействует с геном коронавирусов Orf9b).

Tom70 — митохондриальный фермент. Он отвечает за перемещение молекул белка из цитозоля в митохондрии. Кроме того, он отвечает за активацию митохондриальных сигнальных белков, создающих защиту против инфекции вируса. По данным ученых, микс Tom70-Orf9b можно использовать как цель для противовирусных препаратов.

Ранее сообщалось, что число зараженных коронавирусом в мире достигло 40 миллионов, передает «Национальная служба новостей». При этом 27 миллионам людей уже удалось победить болезнь. Скончалось более 1,13 миллиона человек.