Укравших медную трубу ищет полиция Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Чите неизвестные украли медную трубу, через которую кислород поступал в аппараты ИВЛ в городской больнице №1. Техника обеспечивала кислородом больных коронавирусом.

«Аппараты ИВЛ подали звуковые сигналы о том, что резко упало давление в системе подачи кислорода. Было похищено порядка 13 метров медной трубы, задействованной на подачу кислорода в корпус, где развёрнуто 200 коек и 150 из них подключены», — заявили «Подъему» в правительстве Забайкальского края.

Пациенты сразу были переведены в реанимацию другого корпуса. Поиском кислородной трубы занялась полиция. За все время пандемии в Забайкальском крае было зарегистрировано 5538 зараженных COVID-19, скончалось, по официальным данным, 65 человек.