В Чите украли трубу, подающую кислород на аппараты ИВЛ. На них лежали больные коронавирусом

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Укравших медную трубу ищет полиция Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Чите неизвестные украли медную трубу, через которую кислород поступал в аппараты ИВЛ в городской больнице №1. Техника обеспечивала кислородом больных коронавирусом.

«Аппараты ИВЛ подали звуковые сигналы о том, что резко упало давление в системе подачи кислорода. Было похищено порядка 13 метров медной трубы, задействованной на подачу кислорода в корпус, где развёрнуто 200 коек и 150 из них подключены», — заявили «Подъему» в правительстве Забайкальского края.

Пациенты сразу были переведены в реанимацию другого корпуса. Поиском кислородной трубы занялась полиция. За все время пандемии в Забайкальском крае было зарегистрировано 5538 зараженных COVID-19, скончалось, по официальным данным, 65 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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