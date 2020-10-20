Медведев дал россиянам надежду на четырехдневную рабочую неделю

Обсуждение идеи четырехдневной рабочей недели следует продолжить. С таким предложением на форуме «Открытые инновации» выступил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Все идеи, которые высказывались, на мой взгляд, все равно должны оставаться в сфере обсуждения, включая, кстати, и идею четырехдневной рабочей недели», — сказал экс-премьер. Он добавил, что в России началась корректировка трудового законодательства по новым формам занятости. Медведев рассчитывает, что по мере развития цифровых технологий корректировка будет продолжатся. Также, по данным зампреда Совета безопасности, наиболее безболезненно проходят кризис работодатели, которые перевели большинство своих сотрудников на удаленный режим работы.
Разговоры о переходе на четырехдневную рабочую неделю в России начались в июне 2019 года, когда Медведев допустил, что страна может перейти на такой режим работы. У предложения бывшего премьер-министра появились противники. Например, первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко уверен, что в случае введения в России четырехдневной рабочей недели граждане начнут злоупотреблять алкоголем, передает сайт argumenti.ru.
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