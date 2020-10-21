Россияне перестали доверять банкам

Уровень доверия россиян к банкам почти достиг нулевой отметки. За прошедшие восемь месяцев индекс лояльности клиентов финансовых организаций составил 1,3 пункта, что стало рекордно низким показателем за последние пять лет.

«Индекс лояльности клиентов к банкам по итогам восьми месяцев 2020 года приблизился к нулю и составил всего 1,3 пункта», — приводит РБК данные исследования аналитического центра НАФИ. Отмечается, что еще в начале года этот рейтинг составлял 5 пунктов.

Своими банками оказались недовольны 35,4% россиян. Они не будут рекомендовать его знакомым. 27,9% заявили, что их в целом устраивает работа банка, но советовать его они не берутся. 36,7% остались довольны выбором финансовой организации.

Эксперты связывают такое падение индекса со снижением ставок по депозитам, а также с ухудшением условий по программе лояльности. Также на одобрение клиентов повлияло изменение условий кешбэка.