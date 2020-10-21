Убийца французского учителя оставил послание на русском языке

Террорист Абдулах Анзоров, обезглавивший преподавателя в одном из учреждений под Парижем, после преступления оставил в соцсетях голосовое сообщение на русском языке. Об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на источники, близкие к расследованию.
«Анзоров разместил на своей странице фотографию тела убитого учителя и аудиообращение. В нём преступник на плохом русском языке сказал, что „отомстил за пророка“», — передает «Национальная служба новостей» со ссылкой на агентство France Press.
Убийство преподавателя одной из школы коммуны Конфлан-Сент-Онорин произошло 16 октября. Учитель демонстрировал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда, одним из учеников оказался 18-летний уроженец Москвы Абдулах Анзоров. 16 октября он напал на учителя у школы и обезглавил его. Сам Анзоров был застрелен полицией, правоохранительные органы задержали четырех человек из его окружения.
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