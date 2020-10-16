16 октября 2020

Четверых задержали по делу об убийстве преподавателя во Франции. Его обезглавили за карикатуру

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд над пермским стрелком. Пермь, осужденный, суд, заключение под стражу, преступление
Среди задержанных родственники и близкие люди террориста Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Четверых человек задержали во Франции по делу об убийстве преподавателя истории в департаменте Валь-д’Уаз под Парижем. Все задержанные — близкие террориста.

«Четыре человека задержаны в рамках расследования дела об убийстве учителя во Франции», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на «Франс Пресс». Среди задержанных были родственники и близкие знакомые террориста.

В пригороде Парижа мужчина обезглавил учителя средней школы. Предполагается, что причиной этого мог быть тот факт, что он показывал своим ученикам карикатуры на пророка ислама Мухаммеда, когда вел урок по свободе слова. Преступник был застрелен полицией после угроз по отношению к полицейским, сообщает НСН. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее терактом, напоминает агентство Nation News.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...