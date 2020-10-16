Четверых человек задержали во Франции по делу об убийстве преподавателя истории в департаменте Валь-д’Уаз под Парижем. Все задержанные — близкие террориста.
«Четыре человека задержаны в рамках расследования дела об убийстве учителя во
В пригороде Парижа мужчина обезглавил учителя средней школы. Предполагается, что причиной этого мог быть тот факт, что он показывал своим ученикам карикатуры на пророка ислама Мухаммеда, когда вел урок по свободе слова. Преступник был застрелен полицией после угроз по отношению к полицейским, сообщает НСН. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее терактом, напоминает агентство Nation News.
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