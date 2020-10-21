21 октября 2020

Эрдоган готов вступить в войну в Карабахе

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Реджеп Эрдоган с первых дней обострения конфликта в Нагорном Карабахе обозначил свою позицию, которая заключается в поддержке Азербайджана Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Турецкие власти готовы направить войска в Нагорный Карабах, если от Азербайджана поступит такая просьба. Об этом в интервью CNN Turk заявил вице-президент страны Фуат Октай.

«Турция не колеблется, президент (Эрдоган — ред.) не колеблется», — подчеркнул Октай. Он также раскритиковал деятельность Минской группы ОБСЕ, которая создана для решения конфликта. По его словам, Франция, Россия и США пытаются сохранить карабахский вопрос нерешенным и открыто поддерживают Армению.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал недопустимым иностранное вмешательство, в частности Турции, в конфликт в Нагорном Карабахе, пишет RT. Вооруженный конфликт Армении и Азербайджана на этой территории обострился в конце сентября, напоминает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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