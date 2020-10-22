В Госдуме предложили ввести дополнительную поддержку жителям Дальнего Востока Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Депутат Госдумы Федот Тумусов предложил ввести для жителей Дальнего Востока «дальневосточный капитал» в размере материнского капитала, ежегодную компенсацию перелетов и «карту дальневосточника» для соцльгот. Законопроект уже направлен в правительство для получения заключения.

«Я его отправил в правительство РФ, потому что такие законы нельзя вносить без заключения правительства. В течение месяца они должны дать ответ. При любом ответе я думаю его вносить [в Госдуму]», — приводит РИА «Новости» слова Тумусова.

Необходимость документа парламентарий объяснил тем, что несмотря на «огромное влияние», которое уделяется Дальнему Востоку, «социальное самочувствие» жителей региона не улучшается. Поэтому нужны дополнительные меры поддержки. Во-первых, депутат предложил ввести «дальневосточный капитал». Это эквивалентная материнскому капиталу сумма, на которую могли бы претендовать местные жители и те, кто до начала 2021 года прожил в регионе не меньше пяти лет. Но только в этом случае сумма будет другая. Деньги можно будет направить на открытие бизнеса или оплату расходов на жилье.

Вторая идея — ежегодная компенсация перелетов или железнодорожных поездок. Речь идет о сумме в 10 тысяч рублей, которая будет начисляться каждый год на специальный счет. Третья инициатива — «социальная карта дальневосточника». Это, как пояснил Федот Тумусов, аналогия социальной карты москвича, которая предоставляли бы детям, студентам, работающим или пенсионерам те или иные льготы.