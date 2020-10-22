Умершую звезду фильмов Marvel Боузмана выдвинут на «Оскар»

Актер Чедвик Боузман может посмертно стать обладателем «Оскара» за роль в фильме «Ма Рейни: Мать блюза» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Стриминговый сервис Netflix выдвинет умершего актера Чедвика Боузмана на премию «Оскар». Звезду фильмов по комиксам Marvel предлагается наградить за лучшую мужскую роль в биографическом фильме «Ма Рейни: Мать блюза».

«Netflix подтвердил, что будет проводить кампанию за покойного Чедвика Боузмана в категории главных актеров за его роль в грядущем фильме „Ма Рейни: Мать блюза“», — сообщает издание Variety. Студия также выдвинет на кинонаграду коллегу Боузмана по площадке Виолу Дэвис, сыгравшую главную роль. Остальные участники проекта будут номинированы во второстепенных категориях.

Актер Чедвик Боузман известен по роли Черной Пантеры в серии фильмов про супергероев Marvel. В августе он умер от рака толстой кишки. С болезнью Боузман боролся четыре года.

В истории «Оскара» уже были случаи, когда актеры посмертно получали кинопремию. В 1977 году был награжден Питер Финч за роль сумасшедшего телеведущего в фильме «Телесеть». А в 2009 году актер Хит Леджер стал посмертным обладателем «Оскара» за роль Джокера в кинокомиксе «Темный рыцарь», передает Life .