Умерла звезда фильмов Marvel

Перед смертью у актера была четвертая стадия рака
Умер Чедвик Боузман, исполнитель роли Черной Пантеры из комиксов Marvel. Об этом сообщается в социальных сетях актера.
«С неизмеримой скорбью мы подтверждаем, что Чедвик Боузман покинул нас. Он умер в своем доме, вместе с семьей», — говорится в аккаунте актера в Twitter. У актера диагностировали рак в 2016 году. Перед смертью у него была четвертая стадия заболевания.
Боузман играл роли супергероев в четырех картинах по мотивам комиксов компании Marvel. Продолжение фильма «Черная Пантера» с Боузманом в главной роли планировалось на 2022 год.
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