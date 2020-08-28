28 августа 2020

Умерла звезда фильмов Marvel

© Служба новостей «URA.RU»
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Перед смертью у актера была четвертая стадия рака Фото: Анна Майорова © URA.RU

Умер Чедвик Боузман, исполнитель роли Черной Пантеры из комиксов Marvel. Об этом сообщается в социальных сетях актера.

«С неизмеримой скорбью мы подтверждаем, что Чедвик Боузман покинул нас. Он умер в своем доме, вместе с семьей», — говорится в аккаунте актера в Twitter. У актера диагностировали рак в 2016 году. Перед смертью у него была четвертая стадия заболевания.

Боузман играл роли супергероев в четырех картинах по мотивам комиксов компании Marvel. Продолжение фильма «Черная Пантера» с Боузманом в главной роли планировалось на 2022 год.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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