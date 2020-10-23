За денежнын должности на «Восточном» чиновники готовы идти на подлог Фото: Роскосмос

Руководитель космического центра «Восточный» Роман Бобков взят под стражу. Его обвиняют в подстрекательстве к махинациям на сумму более 500 млн рублей.

Бобков, как считают в СКР, вступил в сговор с главным инспектором 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН) Минобороны Дмитрием Фоминцевым. Как пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники в следствии, Бобков предложил Фоминцеву совершить служебный подлог, пообещав взамен устроить его и супругу на предприятие «Восточного» с окладом по 500 тысяч рублей.

Главный инспектор должен был подписать документы о готовности трех водозаборных сооружений для «Восточного». С них вода должна была поступать в комплекс производства и хранения компонентов ракетного топлива, на командный пункт, а также для водоснабжения города Циолковский. На деле строительство водозаборников застопорилось и сдавать их в таком виде в эксплуатацию было бы преступлением. Фоминцев знал об этом, однако вносил в акты проверок ложные сведения о том, что сооружения якобы в полной мере отвечают строительным нормам и регламентам. Инспектора арестовали еще летом, а 22 октября предъявили обвинение и Бобкову. По решению суда он отправлен в СИЗО.

Как ранее писало URA.RU, Президент России Владимир Путин на совещании с правительством обратил внимание на продолжающиеся случаи воровства при строительстве космодрома «Восточный». По словам президента, навести на масштабной стройке порядок пока так и не удалось. Позже в СКР отчитались, что что следователями в суд было направлено уже 42 уголовных дела о растратах, мошенничествах и злоупотреблениях должностными полномочиями. Ущерб в размере более 1,5 млрд рублей был возмещен государству уже на стадии следствия.