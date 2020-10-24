Великобритания пытается разработать новую международную повестку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Принятие «негласных мер» Великобританией против России говорит о попытке Лондона разработать новую международную повестку. Об этом в беседе с URA.RU рассказала старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк.

Ранее экс-секретарь британского правительства Марк Седвилл в интервью The Times заявил, что после отравления Скрипалей в Солсбери Лондон не ограничился высылкой российских дипломатов и санкциями против России, пишет RT. Также были приняты негласные меры, которые Седвилл не назвал.

«Ряд новых санкционных мер связан с развитием нового санкционного режима, основанного на правах человека. В целом речь идет об определенном наборе сдерживающих мер, которые направлены на поддержание образа России как врага и объединении союзников вокруг Великобритании для создания коалиции, чтобы разработать новую международную повестку», — поделилась с URA.RU Годованюк.

Ученый подчеркнула, что вектор отношений Великобритании и России сейчас находится в самой нижней точке в новейшей истории. В частности, из Лондона звучат недружественные высказывания в адрес Москвы и обвинения в кибератаках и информационном вмешательстве. Но окончательная стратегия Великобритании в отношении России не ясна, заключила Годованюк.