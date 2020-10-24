Зачем Лондону нужны «негласные меры» против России. Ответ британиста РАН

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приём консульства Британии в Хайяте. Екатеринбург, англия, флаг великобритании
Великобритания пытается разработать новую международную повестку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Принятие «негласных мер» Великобританией против России говорит о попытке Лондона разработать новую международную повестку. Об этом в беседе с URA.RU рассказала старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк.

Ранее экс-секретарь британского правительства Марк Седвилл в интервью The Times заявил, что после отравления Скрипалей в Солсбери Лондон не ограничился высылкой российских дипломатов и санкциями против России, пишет RT. Также были приняты негласные меры, которые Седвилл не назвал.

«Ряд новых санкционных мер связан с развитием нового санкционного режима, основанного на правах человека. В целом речь идет об определенном наборе сдерживающих мер, которые направлены на поддержание образа России как врага и объединении союзников вокруг Великобритании для создания коалиции, чтобы разработать новую международную повестку», — поделилась с URA.RU Годованюк.

Ученый подчеркнула, что вектор отношений Великобритании и России сейчас находится в самой нижней точке в новейшей истории. В частности, из Лондона звучат недружественные высказывания в адрес Москвы и обвинения в кибератаках и информационном вмешательстве. Но окончательная стратегия Великобритании в отношении России не ясна, заключила Годованюк.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...