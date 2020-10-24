Блогер Литвин сжег свой Mercedes стоимостью 13 млн рублей

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Старообрядческие села Роща и Платоново и деревня Симонята. Свердловская область, Шалинский район, сельскохозяйственная техника, пожар в поле
Михаил Литвин уточнил, что сжег автомобиль из-за конфликта с компанией Mercedes Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Блогер Михаил Литвин сжег свой Mercedes GT63s («немецкая акула») стоимостью 13 млн рублей. Соответствующее видео он опубликовал на своем канале в YouTube.

«А ведь я просто просил починить мою Акулку», — написал он в видео. В подписи к ролику он уточнил, что снял это видео из-за конфликта с компанией Mercedes. На кадрах он поливает автомобиль горючим и поджигает.

Ранее блогер обращался в компанию с просьбой починить автомобиль, в котором он снимался для своих видео. Однако в сервисном центре долго не могли исправить неполадку. После этого Литвин снял видео, в котором раскритиковал продукцию Mercedes. Также он заявил, что люди отказываются покупать автомобили этой марки.

На канал YouTube Литвина подписано более 4,6 млн человек. В Instagram у него 11,2 млн подписчиков.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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