Блогер Литвин сжег свой Mercedes стоимостью 13 млн рублей

Блогер Михаил Литвин сжег свой Mercedes GT63s («немецкая акула») стоимостью 13 млн рублей. Соответствующее видео он опубликовал на своем канале в YouTube.
«А ведь я просто просил починить мою Акулку», — написал он в видео. В подписи к ролику он уточнил, что снял это видео из-за конфликта с компанией Mercedes. На кадрах он поливает автомобиль горючим и поджигает.
Ранее блогер обращался в компанию с просьбой починить автомобиль, в котором он снимался для своих видео. Однако в сервисном центре долго не могли исправить неполадку. После этого Литвин снял видео, в котором раскритиковал продукцию Mercedes. Также он заявил, что люди отказываются покупать автомобили этой марки.
На канал YouTube Литвина подписано более 4,6 млн человек. В Instagram у него 11,2 млн подписчиков.
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