Мир может избежать новых пандемий Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Новые модификации вируса могут прийти к людям от летучих мышей и панголинов. Чтобы избежать пандемий в будущем, людям нужно менять свои пищевые привычки, объяснил URA.RU профессор кафедры «Вирусология» в МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

«Известный резервуар этих вирусов — летучие мыши. Новые формы, новые вирусы от них передаются на людей. Они не болеют и в летучих мышах вирус спокойно бытует. Это могут быть и другие экзотические теплокровные животные, например панголины», — объяснил Аграновский.

При этом животные, которых мы считаем экзотическими, вполне привычны для китайцев в качестве пищи. Ученый считает такие пищевые привычки устаревшими и неправильными. «Я надеюсь, что в будущем люди будут вести себя умнее и изживут привычки питаться такой экзотикой и держать их в клетках. Потому что от этого могут произойти всякие неприятности», — посоветовал Аграновский.

Вирусолог подчеркнул, что данных о передаче вируса от кошек и собак нет. Поэтому люди не должны бояться своих любимцев. Наоборот, их следует беречь, заключил эксперт.