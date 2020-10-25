Вирусолог назвал самых опасных животных. Они грозят новыми пандемиями коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Доставка пациентов скорой помощью в ГКБ №40 «Коммунарка» во время пандемии SARS-CoV-2. Москва, защитный костюм, врачи, скорая помощь, фельдшер, медики, covid-19, коронавирус, ковид, противочумной костюм, карантинный центр
Мир может избежать новых пандемий Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Новые модификации вируса могут прийти к людям от летучих мышей и панголинов. Чтобы избежать пандемий в будущем, людям нужно менять свои пищевые привычки, объяснил URA.RU профессор кафедры «Вирусология» в МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

«Известный резервуар этих вирусов — летучие мыши. Новые формы, новые вирусы от них передаются на людей. Они не болеют и в летучих мышах вирус спокойно бытует. Это могут быть и другие экзотические теплокровные животные, например панголины», — объяснил Аграновский.

При этом животные, которых мы считаем экзотическими, вполне привычны для китайцев в качестве пищи. Ученый считает такие пищевые привычки устаревшими и неправильными. «Я надеюсь, что в будущем люди будут вести себя умнее и изживут привычки питаться такой экзотикой и держать их в клетках. Потому что от этого могут произойти всякие неприятности», — посоветовал Аграновский.

Вирусолог подчеркнул, что данных о передаче вируса от кошек и собак нет. Поэтому люди не должны бояться своих любимцев. Наоборот, их следует беречь, заключил эксперт.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...