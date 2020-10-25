В Минске против протестующих применили светошумовые гранаты. Видео

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Отделение посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Екатеринбурге, флаг белоруссии, посольство беларуси
В Минске проходит очередная акция протеста Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

Белорусские силовики начали применять против протестующих светошумовые гранаты. В частности, спецсредства были использованы для разгона участников антиправительственных акций в районе улицы Орловской в Минске.

«Момент применения спецсредств на Орловской», — сообщает telegram-канал Onliner под опубликованной с места протестов видеозаписи. На ней видны взрывы в районе проезжей части, сопровождающиеся сильными хлопками. Представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова подтвердила информацию корреспонденту ТАСС.

Ранее лидер оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская поставила действующему главе государства Александру Лукашенко ультиматум. По ее словам, если Лукашенко не уйдет с занимаемого поста до конца сегодняшнего дня, в стране начнется национальная забастовка.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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