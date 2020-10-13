Тихановская выдвинула ультиматум Лукашенко. У него осталось меньше двух недель

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Визит в Казахстан. Заседание ВЕЭС. 14 − 16 октября 2015 г., лукашенко александр
Светлана Тихановская пригрозила общенациональной забастовкой Фото: Официальное интернет-представительство Президента России
новость из сюжета
Протесты в Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила ультиматум действующему главе республики Александру Лукашенко. Об этом сообщает в telegram-канале ее пресс-службы.

«Прошло два месяца политического кризиса, насилия и беззакония — и с нас хватит. 25 октября мы объявляем Народный Ультиматум», — написано в обращении. По словам Тихановской, у Лукашенко есть 13 дней на то, чтобы уйти со своего поста, прекратить насилие на улицах и освободить политзаключенных. Экс-кандидат в президенты подчеркнула, что в случае невыполнения требований 26 октябре в Белоруссии начнется национальная забастовка всех предприятий, дороги заблокируют, а также произойдет обвал продаж в государственных магазинах.

Тихановская обратилась к рабочим и попросила не прекращать протесты, так как от этого, по ее словам, зависит будущее страны, пишут «Невские новости». Во время митингов в Минске силовики используют дубинки и перцовый газ для разгона демонстрантов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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