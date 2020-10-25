Коронавирус поменял режим работы мэра Челябинска

Коронавирус полностью изменил формат совещаний главы Челябинска Натальи Котовой. Впервые за долгое время мэр заслушала еженедельные утренние доклады чиновников в режиме видеоконференцсвязи. В зале для совещаний она была одна.
«У нас появилась техническая возможность проводить мероприятия в таком же режиме, как у губернатора и президента. Такой формат совещания сейчас безопаснее», — уточнили URA.RU в пресс-службе мэрии.
Также в мэрии решено максимально сократить контакты, доступ в здание администрации ограничен. Все взаимодействие с жителями Челябинска выстроены на дистанционной основе.
В данный момент среди чиновников мэрии болеют коронавирусом вице-мэр Челябинска Максим Куляшов, отвечающий за дороги, и начальник комитета дорожного хозяйства Ринат Кучитаров. Кучитаров сейчас находится в ковидном госпитале. Его лечат от пневмонии.
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