18 октября 2020
17 октября 2020
16 октября 2020

В мэрии Челябинска заболели кураторы дорожного строительства. Подозревают COVID

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Аппаратное совещание у главы города. Челябинск, куляшов максим
Вице-мэр Максим Куляшов не вышел на работу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Вице-мэр Челябинска Максим Куляшов, отвечающий за дороги, и начальник комитета дорожного хозяйства Ринат Кучитаров 19 октября не вышли на работу. Как сообщил URA.RU источник в мэрии, у обоих подозревают коронавирус.

«Кучитаров госпитализирован с пневмонией. У Куляшова ухудшилось самочувствие, он находится дома. Оба сдали тесты на COVID-19, ждут результатов», — сообщил источник. Об отсутствии Куляшова стало известно, когда вместо него на совещании в администрации 19 октября о состоянии дел в дорожном строительстве докладывал его заместитель.

В конце прошлой недели Куляшов и Кучитаров были на работе. Вице-мэр принял участие в открытии временного наземного перехода в районе площади Революции в Челябинске. Оба также приняли участие в областном совещании, которое проходило в режиме ВКС. В пресс-службе мэрии URA.RU сообщили, что не располагают данными о причинах болезни кураторов дорожного строительства. Связаться с Куляшовым и Кучитаровым URA.RU не удалось.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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