25 октября 2020
24 октября 2020
23 октября 2020

«Газпром» в ЯНАО перевел работников на удаленку

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, газпром, зск газпром
«Газпром добыча Ноябрьск» отправил треть сотрудников работать из дома Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Сотрудников «Газпром добыча Ноябрьск» в ЯНАО перевели на дистанционный режим работы из-за пандемии коронавируса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. Там уточнили, что по рекомендации ямальских властей на удаленку отправили треть работников.

«В компании 30% переведены на дистанционный режим работы. Это те сотрудники, кто может исполнять свои функции дистанционно», — пояснили в пресс-службе предприятия, имея в виду административный персонал. Вахтовики, по данным «Газпром добыча Ноябрьск», продолжат работу в прежнем коронавирусном режиме: вахта длиной три месяца с обязательной обсервацией.

Пока дистанционный режим для газовиков действует бессрочно. Сотрудников вернут с удаленки только после особого распоряжения руководства. В компании добавили, что аналогичные меры применялись весной, когда на дистанционный режим ушли тоже 30% человек.

Ранее переводить работников на удаленку начали органы власти. Глава Ноябрьска Алексей Романов отправил треть чиновников администрации на дистанционный режим. Все совещания служащие проводят в формате видеоконференцсвязи.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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