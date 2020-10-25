«Газпром» в ЯНАО перевел работников на удаленку

Сотрудников «Газпром добыча Ноябрьск» в ЯНАО перевели на дистанционный режим работы из-за пандемии коронавируса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. Там уточнили, что по рекомендации ямальских властей на удаленку отправили треть работников.
«В компании 30% переведены на дистанционный режим работы. Это те сотрудники, кто может исполнять свои функции дистанционно», — пояснили в пресс-службе предприятия, имея в виду административный персонал. Вахтовики, по данным «Газпром добыча Ноябрьск», продолжат работу в прежнем коронавирусном режиме: вахта длиной три месяца с обязательной обсервацией.
Пока дистанционный режим для газовиков действует бессрочно. Сотрудников вернут с удаленки только после особого распоряжения руководства. В компании добавили, что аналогичные меры применялись весной, когда на дистанционный режим ушли тоже 30% человек.
Ранее переводить работников на удаленку начали органы власти. Глава Ноябрьска Алексей Романов отправил треть чиновников администрации на дистанционный режим. Все совещания служащие проводят в формате видеоконференцсвязи.
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