Чиновников ЯНАО перевели на удаленку из-за коронавируса

Почти треть служащих мэрии Ноябрьска работает дистанционно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сотрудников администрации Ноябрьска (ЯНАО) перевели на дистанционный режим работы из-за пандемии коронавируса. Глава города Алексей Романов объяснил, что так мэрия пытается избежать эпидемии среди служащих. Сейчас на удаленке находится около трети всех чиновников.

«В настоящее время около 30% сотрудников администрации, структурных подразделений и учреждений переведены на удаленный режим работы. Такие меры позволят снизить количество контактов и, вместе с тем, уменьшить риск заболеваемости», — написал Романов на своей странице в Instagram. По его словам, на такие же меры пошли руководители предприятий Ноябрьска.

Сейчас чиновники проводят совещания в формате видеоконференцсвязи. Глава города при этом остается в своем кабинете в мэрии. Накануне, например, Романов по видеосвязи собрал заседание оперативного штаба.

Мэр отметил, что в городе наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. По данным оперативного штаба ЯНАО, за время пандемии в Ноябрьске подтверждено 1 833 случаев заболевания, ежедневно в городе заражаются в среднем по 20-25 жителей. Всего в округе известно о 18 761 случае COVID-19.