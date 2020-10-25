Александр Васильев считает, что помогать больным детям нецелесообразно Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ведущий телепрограммы «Модный приговор» Александр Васильев попытался оправдаться за отказ в помощи больной девочке со спинальной мышечной атрофией из Нефтеюганска Ульяне Александровой. Об этом скандале он поговорил с блогером Вячеславом Манучаровым на Youtubе-канале «Эмпатия Манучи».

«Я попадал в один скандал, очень яркий, когда я сказал: „я не согласен учувствовать в сборе более чем двух миллионов евро на один укол, который, якобы, вылечит ребенка до 2-х лет. Я сказал: ‚я бы эти деньги пустил на музей моды‘. Мне говорят: ‚кому нужны твои тряпки старые! Ты давай два миллиончика на ребенка!‘ Я им говорю: ‚Вы гарантируете, что этот укол даст ему жизнь? Гарантируете, что он вырастет здоровым, полноценным, способным обучаться членом общества и не погибнет в 10 лет?‘ — заявил Васильев. Он подытожил, что не знает примеров, когда люди с врожденными дефектами здоровья приносили пользу обществу.

Отец больной девочки из Нефтеюганска Кирилл Александров в разговоре с URA.RU заявил, что ему сложно комментировать такие высказывания историка моды. «Если у него такая позиция, что за детей не надо бороться и помогать, то пускай это останется на его совести», — считает Александров. Он также добавил, что его семья уже вернулась в Нефтеюганск из Москвы, где Ульяне поставили укол с американским препаратом Zolgensma. «Прогресс уже чувствуется, она восстанавливает утерянные навыки и нарабатывает новые. Впереди долгий процесс реабилитации, но самое сложное уже позади», — рассказал отец больной девочки.

Ранее URA.RU сообщало, что Васильев отказал в размещении информации о сборе средств для лечения девочки с СМА из Нефтеюганска, мотивируя это тем, что деньги нужнее для спасения дома мода Вячеслава Зайцева. Сумму в 180 миллионов рублей удалось собрать с помощью анонимных пожертвований от нефтяных компаний, переговоры с которыми проводила губернатор ХМАО Наталья Комарова и вице-спикер окружной Думы Наталья Западнова.