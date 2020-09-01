Родители вместе с ребенком в ближайшее время отправляются в Москву Фото: аккаунт Ульяны Александровой во «ВКонтакте»

Нефтяные компании, работающие в ХМАО, сделали крупные пожертвования и закрыли сбор денег на лечение маленькой девочки Ульяны Александровой из Нефтеюганска, которая больна спинальной мышечной атрофией. Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента региона.

«С благотворителями переговоры вели сама губернатор ХМАО Наталья Комарова и вице-спикер Думы ХМАО Наталья Западнова. Благодаря этому удалось собрать нужную сумму почти в 180 млн рублей. Причем вопрос решился буквально в последние несколько дней перед закрытием сбора средств», — прокомментировал инсайдер.

В правительство ХМАО был журналистом URA.RU отправлен официальный запрос, на момент публикации материала ответ на него не поступил. Отец ребенка Кирилл Александров в разговоре с журналистом агентства сообщил, что не обладает информацией о тайных благотворителях. «Деньги поступали анонимно. Очень жаль, что это так. Я бы хотел поблагодарить каждого, кто на помог. Мы очень обрадовались с женой, когда узнали, что сбор закрыт, долго не могли прийти в себя. Теперь мы отправимся в Москву, чтобы решить вопрос о том, где будет проходить лечение. Либо в американской клинике в штате Огайо, либо лекарство доставят в Москву и мы пройдем лечение в России, — прокомментировал Александров.

Ранее URA.RU сообщало, что в интернете появилась петиция с призывом к руководителям нефтяных компаний из ХМАО отказаться от празднования дня нефтяника ради спасения больной девочки. Она набрала большую популярность и ее подписало порядка 75 тысяч человек.