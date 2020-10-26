Путин заявил о новой поддержке для детей

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Клипарт. Сток Сайт президента России, путин владимир
Глава государства предложил оказывать детям должников дополнительную социальную поддержку Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru
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Экономический кризис 2020

Дети уклонистов по алиментам могут рассчитывать на новую поддержку от государства. С соответствующим предложением о расширении адресной помощи для таких детей выступил президент России Владимир Путин.

«Представить предложения об оказании дополнительной адресной социальной поддержки детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов», — говорится в поручении Путина, опубликованном на официальном ресурсе президента РФ. При этом глава государства сделал упор на сохранение мер административной и уголовной ответственности в отношении таких родителей.

Ранее Владимир Путин предложил увеличить сумму оплаты больничного листа для родителей с детьми до 7 лет. По его мнению, данная выплата должна равняться среднему заработку члена семьи.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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