Президент России Владимир Путин предложил увеличить оплату больничного листа родителям детей до 7 лет. Он поручил изучить вопрос по увеличению этих пособий до 100% от среднего заработка.
«Владимир Путин поручил изучить вопрос о выплате родителям детей до 7 лет пособий по временной нетрудоспособности», — сообщает РИА «Новости». Глава государства предложил утвердить пособие для таких семей в размере 100% от среднего заработка.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании выплат семьям на третьего ребенка, сообщает агентство «
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