Путин заявил о новых выплатах для россиян. 100% от среднего заработка

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимир Путин предложил увеличить размер оплаты больничного Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Президент России Владимир Путин предложил увеличить оплату больничного листа родителям детей до 7 лет. Он поручил изучить вопрос по увеличению этих пособий до 100% от среднего заработка.

«Владимир Путин поручил изучить вопрос о выплате родителям детей до 7 лет пособий по временной нетрудоспособности», — сообщает РИА «Новости». Глава государства предложил утвердить пособие для таких семей в размере 100% от среднего заработка.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании выплат семьям на третьего ребенка, сообщает агентство «РАПСИ». Для этих целей из федерального бюджета выделено 2,58 миллиарда рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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