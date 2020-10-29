29 октября 2020

Путин назвал сроки массовой вакцинации россиян от коронавируса

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Владимир Путин на заводе
Владимир Путин оценил российские вакцины от коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться в уже в конце текущего года. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время выступления на форуме «Россия зовет!».

«Надеюсь, к массовой вакцинации приступим к концу года», — сказал Путин. По его словам, испытания российской вакцины проходят без сбоев, пишет РИА «Новости».

Как отметил президент, российские препараты центра имени Гамалеи и «Вектора» являются безопасными и эффективными, передает агентство Nation News. Он напомнил, что вскоре должна появиться третья вакцина. Также глава государства отметил работу разработчиков. Путин считает, что их достижения свидетельствуют о том, что наука в стране развивается.

Ранее президент заявил, что в России не планируют вводить тотальный карантин из-за коронавируса. По его словам, такие меры могли бы полностью остановить экономику и работу бизнеса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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