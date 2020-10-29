В Кургане полицейские накрыли нарколабораторию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курганские полицейские обнаружили в городе две преступные группы, которые варили в домашней лаборатории наркотики. Изготовители синтетических средств потом их продавали. Информация об этом размещена на сайте УМВД России по Курганской области.

Группы объединял один лидер. «23-летний житель областного центра решил заработать на сбыте наркотических средств. В свой незаконный бизнес он вовлек двух знакомых, которые по его указанию заказали через Интернет необходимые вещества и лабораторное оборудование, после чего самостоятельно изготовили 60 граммов мефедрона», — говорится в релизе.

Через пару месяцев двух помощников курганца задержали полицейские, когда подозреваемые раскладывали наркотики по тайникам. Однако организатор преступной группы в поле зрения силовиков не попал. Тогда он нашел еще двух других подельников, создав новую группу. Обвиняемые снова изготовили и расфасовали наркотики. В мае 2020 года при попытке сбыта все трое были задержаны.

По месту жительства одного из злоумышленников полицейские изъяли около пятидесяти граммов наркотиков и лабораторное оборудование. Дело передано в Курганский городской суд. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.

Колбы злоумышленники использовали для изготовления наркотиков Фото с сайта УМВД России по Курганской области