29 октября 2020

Курганцы в домашней лаборатории варили наркотики. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Научная разработка сотрудников Уральского медицинского университета. Екатеринбург, весы, наркотики, взвешивание, вещество, препарат, порошок, доза
В Кургане полицейские накрыли нарколабораторию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курганские полицейские обнаружили в городе две преступные группы, которые варили в домашней лаборатории наркотики. Изготовители синтетических средств потом их продавали. Информация об этом размещена на сайте УМВД России по Курганской области.

Группы объединял один лидер. «23-летний житель областного центра решил заработать на сбыте наркотических средств. В свой незаконный бизнес он вовлек двух знакомых, которые по его указанию заказали через Интернет необходимые вещества и лабораторное оборудование, после чего самостоятельно изготовили 60 граммов мефедрона», — говорится в релизе.

Через пару месяцев двух помощников курганца задержали полицейские, когда подозреваемые раскладывали наркотики по тайникам. Однако организатор преступной группы в поле зрения силовиков не попал. Тогда он нашел еще двух других подельников, создав новую группу. Обвиняемые снова изготовили и расфасовали наркотики. В мае 2020 года при попытке сбыта все трое были задержаны.

По месту жительства одного из злоумышленников полицейские изъяли около пятидесяти граммов наркотиков и лабораторное оборудование. Дело передано в Курганский городской суд. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.

Колбы злоумышленники использовали для изготовления наркотиков
Фото с сайта УМВД России по Курганской области

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...