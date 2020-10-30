Политолог объяснил, почему ЕС отказался от российской вакцины

На решение Евросоюза отказаться от использования российской разработки при вакцинации населения повлияли холодные отношения России с лидерами ЕС. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.
«В Евросоюзе решения в первую очередь принимает Германия, а во-вторых Франция. Исключений ждать не приходится, потому что такой холод в отношениях [между Россией и ЕС]», — сказал Орлов. Он подчеркнул, что решение пренебречь российской вакциной исключительно политическое, так как отечественный препарат соответствует высоким нормам.
По мнению политолога, если бы США вышли на рынок с такой разработкой, то ее бы «разобрали с руками». Но для России потеря европейского рынка пройдет безболезненно, поскольку на вакцину имеется большой спрос в остальном мире, отмечает эксперт.
Ранее представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что в Евросоюзе никогда не будут использовать российские и китайские вакцины от коронавируса в стратегии по вакцинации. Венгрии, которая изъявила желание приобрести российскую вакцину от коронавируса, сделали предупреждение. В Еврокомиссии заявили, что страна, как и другие член ЕС, сможет приобрести российскую вакцину только в том случае, если будет выдан соответствующий сертификат Евросоюза, передает «
Подписывайтесь на URA.RU в