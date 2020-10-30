Европа отказалась от российской вакцины от коронавируса

В Евросоюзе никогда не будут использовать российские и китайские вакцины от коронавируса в стратегии по вакцинации. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.
«Мы подписываем соглашения о поставках вакцины только со странами, которые будут производить вакцину на территории ЕС, и не ведем переговоры с Россией или Китаем», — цитирует Мамера ТАСС. По его словам, вакцины других стран смогут попасть на европейский рынок, но не станут частью стратегии вакцинации ЕС.
Венгрия стала первой страной в Евросоюзе, которая захотела закупить российскую вакцину. Мамер заявил, что там смогут приобрести российскую вакцину только в том случае, если будет выдан соответствующий сертификат Евросоюза, передает «Национальная служба новостей». Президент России Владимир Путин заявил, что массовая вакцинация в стране может начаться в конце текущего года.
Подписывайтесь на URA.RU в