На Дальнем Востоке рыбу массово выбросило на берег

Рыбу выбросило на берег по естественным причинам, считают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Шкотовском районе Приморского края эксперты зафиксировали массовый выброс рыбы. Однако специалисты считают, что он вызван естественными причинами.

«Незамедлительно сюда выехали специалисты, которые подтвердили этот факт обнаружения мелкой рыбы на прибрежной полосе длиной 100-150 метров», — заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Игорь Степаненко, пишет РИА «Новости». На месте работали сотрудники Росприроднадзора и Росрыболовства.

«Причиной являются шторма, нагонные ветра, которые выбрасывают этих морских обитателей на берег», — сказал замдиректора Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Алексей Баталюк. Он утверждает, что подобное явление происходит почти каждый год в разных районах Приморья и Дальнего Востока.

Ранее на Камчатке местные жители обнаружили сильное загрязнение воды. На берег были выброшены трупы морских животных. На восстановление экосистемы Камчатки может уйти от полугода до нескольких лет, пишет RT. Позже в Калмыкии жители также обнаружили сотни мертвых рыб на берегу Аршань-Зельменского водохранилища. Им не хватило кислорода из-за снижения уровня воды, сообщает Nation News.