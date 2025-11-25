Пенсионерам напомнили об уголовном преследовании за махинации с жильем

Уголовное дело могут завести за мошенничество с жильем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пенсионеры, которые занимаются махинациями с жильем, могут попасть под уголовное дело. Об этом рассказал адвокат Александр Бенхин.

«Можно и нужно возбуждать дела по статье 159, часть 4 „Мошенничество в особо крупных размерах“. Потому что под страхом реального тюремного срока пенсионеры, занимающиеся махинациями с жильем будут возвращать квартиры или деньги за недвижимость», — передает NEWS.ru слова адвоката.