Пенсионерам напомнили об уголовном преследовании за махинации с жильем
Уголовное дело могут завести за мошенничество с жильем
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Пенсионеры, которые занимаются махинациями с жильем, могут попасть под уголовное дело. Об этом рассказал адвокат Александр Бенхин.
«Можно и нужно возбуждать дела по статье 159, часть 4 „Мошенничество в особо крупных размерах“. Потому что под страхом реального тюремного срока пенсионеры, занимающиеся махинациями с жильем будут возвращать квартиры или деньги за недвижимость», — передает NEWS.ru слова адвоката.
Проблема махинаций с жильем среди пенсионеров обсуждается на фоне всплеска так называемых «бабушкиных схем»: пожилые люди продают недвижимость, а затем оспаривают сделки в суде, возвращая себе жилье, но не возвращая деньги покупателям. В Росреестре отмечают сложности с исполнением судебных решений о возврате средств, и предлагается решение, при котором имущество до момента возврата денег должно находиться в залоге.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.