Происшествия

Над приграничными регионами сбито 16 украинских БПЛА

25 ноября 2025 в 22:38
Силы ПВО уничтожили 16 дронов ВСУ

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В период с 10 до 20 часов по московскому времени 25 ноября над приграничными регионами России сбито 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщается в telegram-канале Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Наибольшее количество БПЛА было сбито над Белгородской областью — 10 аппаратов», — уточняется в сообщении

Еще три дрона были ликвидированы над Брянской областью. Два — над Курской и один — над Воронежской.

Ранее стали известны последствия ночной атаки дронов ВСУ на Новороссийск. Как сообщил глава города Андрей Кравченко, повреждения зафиксированы в нескольких районах: Южном, Центральном, Приморском, а также в селе Мысхако.

Материал из сюжета:

Украинские атаки по российским регионам

