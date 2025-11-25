Над приграничными регионами сбито 16 украинских БПЛА

Силы ПВО уничтожили 16 дронов ВСУ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В период с 10 до 20 часов по московскому времени 25 ноября над приграничными регионами России сбито 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщается в telegram-канале Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Наибольшее количество БПЛА было сбито над Белгородской областью — 10 аппаратов», — уточняется в сообщении.

Еще три дрона были ликвидированы над Брянской областью. Два — над Курской и один — над Воронежской.

