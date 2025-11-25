Скабеева нашла главную несостыковку в плане Трампа по численности ВСУ

Заявление Украины об ограничение армии до 800 тысяч человек похоже на бред или блеф, считает Скабеева Фото: страница Ольги Скабеевой во Вконтакте

В плане Трампа есть большая несостыковка, которая касается численности ВСУ и больше похожа на провокацию. Об этом заявила ведущая телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева. Сейчас армия Украины составляет 800 тысяч человек. И в ходе переговоров Украина заявляет, что готова ограничить численность своей армии именно до 800 тысяч человек.

«Похоже на бред или блеф: дело в том, что украинская армия и сейчас составляет 800 тысяч человек... То есть нынешние 800 тысяч Москву, естественно, не устроят. Очевидная провокация», — написала Скабеева в своем telegram-канале. Она напоминает, что до начала СВО армия Украины составляла 250 тысяч человек.