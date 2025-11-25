Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Скабеева нашла главную несостыковку в плане Трампа по численности ВСУ

Скабеева: пункт об ограничении численности ВСУ — провокация
25 ноября 2025 в 22:44
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Заявление Украины об ограничение армии до 800 тысяч человек похоже на бред или блеф, считает Скабеева

Заявление Украины об ограничение армии до 800 тысяч человек похоже на бред или блеф, считает Скабеева

Фото: страница Ольги Скабеевой во Вконтакте

В плане Трампа есть большая несостыковка, которая касается численности ВСУ и больше похожа на провокацию. Об этом заявила ведущая телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева. Сейчас армия Украины составляет 800 тысяч человек. И в ходе переговоров Украина заявляет, что готова ограничить численность своей армии именно до 800 тысяч человек.

«Похоже на бред или блеф: дело в том, что украинская армия и сейчас составляет 800 тысяч человек... То есть нынешние 800 тысяч Москву, естественно, не устроят. Очевидная провокация», — написала Скабеева в своем telegram-канале. Она напоминает, что до начала СВО армия Украины составляла 250 тысяч человек.

Согласно предложенному США мирному плану, Украина должна была отказаться от стремления вступить в НАТО, признать Крым, Донецк и Луганск частью Российской Федерации, а также сократить численность своих Вооруженных сил до 600 тысяч человек. Часть этих пунктов уже пропали из первоначального документа. В то же время европейские страны подготовили альтернативный вариант, предусматривающий более мягкие условия для Киева. В европейской версии не ставится абсолютный запрет на членство Украины в НАТО, а предельная численность ВСУ определена в 800 тысяч военнослужащих. В новой версии американского плана по мирному урегулированию конфликта на Украине отсутствует пункт об ограничении численности ВСУ.

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал