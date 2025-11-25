Скабеева нашла главную несостыковку в плане Трампа по численности ВСУ
Заявление Украины об ограничение армии до 800 тысяч человек похоже на бред или блеф, считает Скабеева
Фото: страница Ольги Скабеевой во Вконтакте
В плане Трампа есть большая несостыковка, которая касается численности ВСУ и больше похожа на провокацию. Об этом заявила ведущая телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева. Сейчас армия Украины составляет 800 тысяч человек. И в ходе переговоров Украина заявляет, что готова ограничить численность своей армии именно до 800 тысяч человек.
«Похоже на бред или блеф: дело в том, что украинская армия и сейчас составляет 800 тысяч человек... То есть нынешние 800 тысяч Москву, естественно, не устроят. Очевидная провокация», — написала Скабеева в своем telegram-канале. Она напоминает, что до начала СВО армия Украины составляла 250 тысяч человек.
Согласно предложенному США мирному плану, Украина должна была отказаться от стремления вступить в НАТО, признать Крым, Донецк и Луганск частью Российской Федерации, а также сократить численность своих Вооруженных сил до 600 тысяч человек. Часть этих пунктов уже пропали из первоначального документа. В то же время европейские страны подготовили альтернативный вариант, предусматривающий более мягкие условия для Киева. В европейской версии не ставится абсолютный запрет на членство Украины в НАТО, а предельная численность ВСУ определена в 800 тысяч военнослужащих. В новой версии американского плана по мирному урегулированию конфликта на Украине отсутствует пункт об ограничении численности ВСУ.
