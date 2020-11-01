Азербайджан заявил, что у России нет оснований помогать Армении

У Армении нет оснований просить военной помощи у России на фоне конфликта в Нагорном Карабахе. Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.
Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян написал письмо российскому президенту Владимиру Путину, в котором попросил Москву проконсультировать Ереван по вопросам обеспечения безопасности, напоминает телеканал 360. Российская сторона ответила, что если боевые действия будут перенесены в Армению, то Москва будет оказать соответствующую помощь, пишет агентство Nation News.
«Это письмо на самом деле — признание поражения, потому что была запрошена военная поддержка России, тогда как для этого нет никаких оснований», — приводит слова Алиева РИА «Новости». Он сказал, что Азербайджан ведет боевые действия на своей территории, которые были признаны международным сообществом. У Баку нет планов вести операции на территории Армении, отметил Алиев.
Президент Азербайджана надеется, что Армения выведет свои войска из региона. Алиев подчеркнул, что Баку «пойдет до конца», если Ереван не согласится на отвод своих военнослужащих из Нагорного Карабаха.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Турция сразу же заявила о полной поддержке Азербайджана. Глава МИД республики Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова поддержать Баку как за столом переговоров, так и на поле боя. В Госдуме РФ предложили отправить российские войска в Карабах.
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